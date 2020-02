Italia's got talent, delirio per il golden buzzer di Joe Bastianich al Sunshine Gospel Choir

Spettacolo e colpi di scena non mancano mai a Italia's got talent, lo spettacolo in onda su Sky Uno che vede protagonisti nel ruolo di giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. E' stato proprio lui, nella puntata di mercoledì 19, a regalare il momento più esaltante.

E' accaduto quando, al termine dell'esibizione del Sunshine Gospel Choir, Joe non solo ha garantito al coro gospel un innegabile "sì" - come del resto gli altri giudici - ma ha spedito il gruppo torinese direttamente in finale schiacciando il golden buzzer. Emozioni alle stelle per l'esibizione del coro, ma anche per la performance da autentico showman con cui Bastianich coinvolge il pubblico.