Video Samanta Togni pazza di felicità in viaggio di nozze in Lapponia, guida la slitta trainata dai cani

"Da Terni alla Lapponia è un attimo". Lo scrive Samanta Togni, star di Ballando con le stelle, pubblicando sul suo profilo Instagram un video in cui è alla guida di una slitta trainata da cani. Passeggero d'eccezione il suo fresco sposo, il chirurgo plastico Mario Russo. I due sono in viaggio di nozze in Lapponia e la felicità traspare dai loro volti. "Sto guidando io" urla Samanta soddisfatta e divertita. Poi Russo, che sta facendo le riprese, inquadra anche il paesaggio e i cani che stanno trainando la slitta sulla neve. Samanta, teranana, classe 1981, si è sposata con Mario Russo il 15 febbraio. Poi la coppia è immediatamente partita per il viaggio di nozze.

