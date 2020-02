Video Samanta Togni e Mario Russo, così i novelli sposi si godono la Lapponia. Ecco come lei chiama il marito

Samanta Togni e Mario Russo novelli sposi in Lapponia. I due si godono la luna di miele tra la neve, tra scherzi, giochi e discese con lo slittino. Il video è stato postato dalla coppia su Instagram: "Tanta felicità e... una foca spiaggiata", scrive lei facendo riferimento al marito che si butta giù tra la neve. Il chirurgo plastico napoletano gioca come un bambino con la ballerina ternana, ex maestra del programma televisivo Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Nel video Samanta, facendo riferimento proprio alle origini partenopee di lui, lo chiama affettuosamente "U vichingo". I due sono lo specchio della felicità. Il matrimonio era stato celebrato in Umbria, a Narni, sabato 15 febbraio, dal sindaco Francesco De Rebotti nella suggestiva location di Mulino Eroli. Subito dopo il matrimonio, la partenza per la Lapponia.