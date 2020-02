Sony contro Achille Lauro: sei in esclusiva con noi. Il manager nega. Il caso rischia di finire in tribunale

Giuseppe Silvestri

Esplode ancora un caso Achille Lauro. Sony rovina al cantautore il giorno in cui annuncia ai quattro venti di aver firmato un contratto da capo creativo per la Elektra Records Italia, etichetta che in passato ha rappresentato anche Doors e Queen, giusto per fare due nomi. Sony rivendica la titolarità in esclusiva di un rapporto con l'artista per la pubblicazione di musica. “Con riferimento al comunicato fatto circolare relativo alla nomina dell’artista Achille Lauro a Chief Creative Director di Elektra Records – scrive Sony in una nota – si precisa che l’artista Achille Lauro ha in essere un contratto di esclusiva con Sony Music per ogni sua pubblicazione discografica”. Il brano Me ne frego, presentato al Festival di Sanremo, è sul mercato proprio con Sony, così come è avvenuto per l'ultimo album, 1969. Ovviamente lo staff del cantautore è di tutt'altro avviso. Ed è il manager Angelo Calculli a spiegare quale è la situazione, lo fa diffondendo una nota in cui spiega la situazione e ovviamente attacca Sony: “Achille Lauro - scrive - non ha alcun contratto diretto con Sony Music bensì era concesso in licenza dalla De Marinis srl. Non essendo un artista in cast, era tenuto solo a licenziare dischi. È azzardato comunicare la titolarità della persona. La società, attraverso l’avvocato Andrea Pietrolucci e me, ha comunicato già da mesi a Sony Music che l’artista sarebbe andato in licenza ad altra discografica, prova ne è l’ampia corrispondenza intercorsa". Il manager evidenzia che la vicenda fosse già di dominio pubblico "al punto che l’artista ha affrontato Sanremo palesemente senza il supporto di Sony Music e che, essendo nota la fine del rapporto con la stessa, ha ricevuto durante il periodo sanremese proposte da tutte le major di settore. Ove Sony Music ritenga di essere lesa nei suoi diritti, potrà nel caso percorrere altre strade piuttosto che quelle giornalistiche, ma ciò non toglie che ufficialmente da oggi, 17 febbraio, Achille Lauro è un artista Elektra Records/Warner Music Italy”. Non è difficile immaginare che toccherà ad un giudice dirimere la questione.