Video Eros Ramazzotti conquista Argentina e Brasile. E ora otto tappe tra Stati Uniti e Canada. Tour da favola

Eros Ramazzotti, ottanta città e 800mila spettatori. Sono i numeri del "Vita ce n'è World Tour" che vede il cantautore italiano impegnato in paesi di tutto il mondo. Dopo i trionfi in Colombia e in Messico, nel giorno di San Valentino un altro sold out questa volta in Argentina, a Buenos Aires. Domenica 16 febbraio, invece, è stata la volta della prima tappa in Brasile: successo al Vivo Rio di Rio de Janeiro. Per Eros martedì 18 secondo concerto, stavolta a San Paolo. Il Brasile si conferma una terra particolarmente amata da cantautore, dopo i sold out del Perfetto World Tour del 2013 e il videoclip di Questa nostra stagione ambientato proprio a Rio. Il viaggio musicale oltreoceano di Eros Ramazzotti non finirà in Sudamerica, tutt'altro. Si sposterà poi negli States e in Canada dove sono previste altre otto tappe del suo tour: il 22 febbraio sarà ad Atlantic City, il 25 a New York, il 27 a Boston, il primo marzo a Miami, il 4 a Chicago, il 7 a Toronto, il 9 a Laval e il 13 a Los Angeles. Un tour senza fine, iniziato un anno fa, e che ha toccato decine di paesi, ottenendo riscontri di pubblico incredibili ad ogni appuntamento. Eros ovviamente porta sul palco i pezzi dell'ultimo album Vita ce n'è, oltre ai successi che l'hanno reso uno dei cantautori italiani più amati all'estero. Con lui musicisti d'eccezione. Ai chitarristi Giorgio Secco e Christian Lavoro, al bassista Paolo Costa e a Giovanni Boscariol (tastiere), si sono aggiunti tre strumentisti di caratura internazionale: Enric Moore alla batteria, Corey Sanchez alla chitarra e Scott Paddock al sassofono, quest'ultimo celebre per aver suonato anche con artisti del calibro di Jackson Browne e Ray Charles. La band è completata da Luca Scarpa, direttore musicale e pianista. Monica Hill e Giorgia Galassi sono le preziose coriste di un Eros scatenato che propone buona parte dei suoi brani anche in spagnolo. Lo staff definisce il tour una grandiosa avventura, prodotta da Radiorama, la struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi. L'organizzazione, infine, è a cura di Andrea Pieroni per Vertigo.

Giuseppe Silvestri

Guarda anche Aurora Ramazzotti, bacio di passione sulle note di papà