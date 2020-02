Francesco Moser è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, il programma di Rai 1 in onda tutti i giorni dalle 14. L'ex campione di ciclismo, padre di Ignazio Moser, ha fatto una lunga chiacchierata con la conduttrice del programma in sella a una bicicletta, seguito da casa da Cecilia Rodriguez, la compagna del figlio. Proprio quest'ultima, nelle sue storie di Instagram, ha pubblicato un video con la scritta "Vai suocero!". Analogo video da parte di Ignazio, a testimoniare che la coppia era insieme davanti alla tv a seguire la prestazione, questa volta televisiva, del padre-suocero.



