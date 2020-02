Belen Rodriguez torna in palestra per una serie di esercizi fisici, dopo il weekend d'amore in Francia con il marito Stefano De Martino (guarda qui il video mentre le sputa). La showgirl argentina ha pubblicato sulle storie di Instagram il video con gli esercizi eseguiti con la sua personal trainer per mantenere la forma fisica e allenare gambe, cosce, glutei e addominali. Una serie massacrante al cui termine Belen ha scritto "Sono morta!". Belen tiene molto al fitness, che è anche parte essenziale della sua immagine e del suo fisico sensuale.



