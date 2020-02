Samanta Togni sposa, Samuel Peron testimone di nozze: ecco quando ballavano insieme un sexy tango

Lei sposa, lui testimone di nozze della collega-amica. Il legame fra Samanta Togni, che sabato 15 febbraio si è unita in matrimonio al chirurgo plastico Mario Russo al Mulino Eroli di Narni, e Samuel Peron ha alle spalle anni di lavoro e di condivisione totale della passione per il ballo. Eccoli in un video del 2017, quando su una nave ammiraglia di Msc crociere, deliziarono il pubblico di Miss Stella del mare con un tango sexy ed elegante sulle note di "Guarda che luna" di Fred Buscaglione.

Samanta e Samuel si sono ritrovati in Umbria in occasione del fatidico "sì" insieme a molti altri protagonisti di Ballando con le stelle, lo storico show di Rai 1 in cui per anni si sono sfidati portando in gara vip del mondo dello sport e dello spettacolo. A Mulino Eroli, fra i 140 invitati (guarda il video) al matrimonio c'erano infatti anche Matilde Brandi, Raimondo Todaro, Sara Di Varia e Anastasia Kuzmina.