Eccoli, Samanta Togni e il marito Mario Russo felici e sorridenti subito dopo essersi detti sì. Il video, postato su Instagram da Samuel Peron, maestro nella trasmissione televisiva Ballando con le stelle di cui Samanta è stata protagonista per nove edizioni nonché suo testimone di nozze, ed è stato girato da Luca Tomassini, anche lui coreografo e ballerino. Pochi istanti che immortalano l'atmosfera di assoluta felicità che si respirava sabato 15 febbraio a Mulino Eroli di Narni, in Umbria, dove sono avvenute le nozze tra la showgirl ternana e il chirurgo plastico napoletano. La cerimonia, officiata dal sindaco della cittadina umbra Francesco De Rebotti, ha visto la presenza di 140 invitati molti dei quali personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi, oltre a Samuel Peron e Luca Tomassini, Matilde Brandi, Raimondo Todaro, Sara Di Varia, Anastasia Kuzmina. Assente Milly Carlucci. Samanta, elegantissima in tailleur bianco abbinato a un cappello da smoking con strascico in pizzo.



