Giulia De Lellis si mantiene in forma: allenamento per gli addominali in palestra per la fidanzata di Iannone

Giulia De Lellis si dedica alla forma fisica e al fitness. Nelle sue storie di Instagram la fidanzata del pilota Andrea Iannone ha pubblicato alcuni video, che riproponiamo di seguito, relativi all'allenamento dei suoi addominali, con il personal trainer Giorgio Merlino. Giulia De Lellis mostra l'esecuzione di tre diversi esercizi, focalizzati su altrettanti punti dell'addome. La giovane influencer è molto attiva sui social, tanto da condividere con i 4,5 milioni di follower i suoi momenti più intimi (guarda qui il video mentre nuota in piscina), come alcuni episodi più dolorosi, come lo sfogo seguente al furto subito nella sua abitazione (leggi qui).