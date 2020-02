Belen Rodriguez filma Stefano De Martino mentre fa le trazioni in hotel: ma c'è un trucco. Video su Instagram

Belen Rodriguez riprende Stefano De Martino mentre esegue alcune trazioni nella stanza di hotel dove i due alloggiano in Francia. Ma c'è il trucco: il marito di Belen si aiuta con i piedi sul letto. Il video, pubblicato dalla showgirl argentina nelle sue storie di Instagram, mostra infatti come il marito si appoggi sul letto e così si spiega anche la facilità con cui era in grado di sollevarsi usando anche solo un braccio. Belen è seguitissima dai fan sul suo profilo, che conta oltre 9,2 milioni di follower. E anche lei è un amante del fitness e dell'allenamento.



