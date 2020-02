X Factor 2019, grazie a Lorenzo Rinaldi, ha rivissuto per un'ora e mezza per San Valentino 2020, a Terni, con il concerto del giovane ternano, finalista dell'ultima edizione del talent di Sky.

Un successo sotto tutti i punti di vista per lo spettacolo nella centralissima piazza Europa, gremita come più non si poteva, con applausi a scena aperta per Lorenzo che ha ripercorso le varie tappe che l'hanno portato fino alla finale della trasmissione che scopre talenti, ma ha anche proposto brani non eseguiti nel talent e che invece sono dei punti di riferimento del suo fare musica.

Prima di lui e insieme a lui si è esibita la giovane band ternana dei Mog4no (GUARDA LA PROVA DI VALERIE DI AMY WINEHOUSE DI LORENZO RINALDI CON I MOG4NO).

Lorenzo Rinaldi, dopo il saluto del sindaco di Terni, Leonardo Latini, del vice sindaco, Andrea Giuli, e del presidente della Camera di Commercio di Terni, Giuseppe Flamini, ha iniziato la sua esibizione proprio con i Mog4no, insieme ai quali ha interpretato un brano dei suoi artisti preferiti, Paolo Nutini, ovvero Candy.