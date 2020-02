Taylor Mega ha scoperto la bellezza del panorama che si può ammirare dal centro storico di Perugia. La giovane influencer, arrivata in Umbria in occasione della festa di San Valentino, dove la aspetta una serata in un locale di Gubbio, prima si è fatta un giro in centro, pubblicando un video da piazza IV Novembre, accompagnata dal manager Antonio Orso, poi si è fermata a bere qualcosa in un locale dell'acropoli, da cui è possibile ammirare tutta la bellezza del capoluogo dell'Umbria dall'alto. Immancabile un secondo video, pubblicato sempre sulle storie di Instagram, per immortalare il momento e condividere quella vista con i suoi 2,4 milioni di follower.