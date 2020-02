Alessia Marcuzzi, pose sexy nel backstage della campagna pubblicitaria. Dalla vita in giù si vede quasi tutto

Alessia Marcuzzi super sexy nel backstage della nuova campagna pubblicitaria delle borse del marchio Marks&Angels, disegnato dalla stessa conduttrice televisiva. Pose hot e un look che lascia ben poco all'immaginazione per l'avvenente ex moglie di Simone Inzaghi, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram - seguito da oltre 4,6 milioni di follower - diversi video nelle storie, mostrando alcune location della nuova campagna, mentre lavora con il suo staff. Alessia Marcuzzi delizia spesso i suoi fan con foto e filmati in pose o situazioni sensuali.



