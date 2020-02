Belen Rodriguez a pranzo con Stefano De Martino. Lui che fa? Le sputa in faccia! Video

Stefano De Martino sputa in faccia a Belen Rodriguez alla fine del pranzo. Il video, pubblicato sulle storie di Instagram della coppia, riprende ovviamente un momento ilare e nient'affatto offensivo. La coppia si trova ad Aix en Provence, in Francia, dove ha fatto tappa per la notte in vista della destinazione finale del loro viaggio, ossia la regione della Camargue. I due hanno pranzato insieme e, a fine pasto, Belen chiede al marito se avesse sputato e lui, di risposta, lo fa per davvero, suscitando le risate della showgirl argentina.



