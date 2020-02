Taylor Mega in Umbria, il video su Instagram: Ragazzi, guardate quant'è bella Perugia

Taylor Mega è arrivata oggi in Umbria, a Perugia, prima di trasferirsi a Gubbio, dove ha in programma un evento serale in un locale della città dei Ceri. Intorno all'ora di Taylor Mega ha passeggiato nel centro del capoluogo umbro, accompagnata dal manager Antonio Orso, facendo un video che ha pubblicato nelle storie di Instagram. "Ragazzi, guardate quant'è bella Perugia", ha esclamato facendo vedere per alcuni secondi le immagini della piazza più note del centro storico del capoluogo.

Taylor Mega è un'influencer con 2,4 milioni di follower e recentemente ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove è stata al centro di diverse polemiche per gli screzi con Antonella Elia (guarda qui).