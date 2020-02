E' uscito oggi, venerdì 14 febbraio 2020, su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store Twerking Queen-El Resto Es Nada di Elettra Lamborghini. Oltre alle 10 tracce di Twerking Queen, album d'esordio uscito per Island Records nel giugno 2019, il disco contiene le nuove versioni di Maldito Dia e di Te Quemas, remixate da Rkomi e Samurai Jay & Mambolosco, la cover di "Non succederà più" presentata per il duetto sul palco del Festival di Sanremo con MyssKeta e due brani inediti: uno è proprio Musica (E il resto scompare), con cui ha concorso al Festival, e l’altro è Bombonera.



Guarda anche: Caterina Balivo twerka come Elettra - Lamborghini in reggiseno, annuncio ai fan