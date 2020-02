Francesco Gabbani, il suo nuovo album nel giorno di San Valentino: esce Viceversa. Le tappe del tour instore

Giuseppe Silvestri

Francesco Gabbani nel giorno di San Valentino atterra nel pianeta musica italiana con il suo nuovo album. Il lavoro porta lo stesso nome del brano presentato al Festival di Sanremo: Viceversa. Il disco Bmg arriva sulle piattaforme proposto in due diversi formati cd: Standard Version (1/2 booklet Giallo) e una Deluxe Version (Extraformato fotografico). Ma non manca il vinile. Il disco esce proprio mentre il singolo Viceversa sta scalando le classifiche italiane: quattro milioni di streaming e cinque di visualizzazioni su youtube. Mentre nel precedente album, Magellano, Francesco Gabbani aveva scelto il viaggio come traccia del disco, stavolta non indica alcuna strada e lascia che chi ascolta abbia la più assoluta libertà interpretativa. Viceversa è il tentativo di affrontare il rapporto tra individuo e collettività, tema complesso. Insomma il cantautore e polistrumentista (nato a Carrara, classe 1982), già vincitore di Sanremo, ha voluto alzare l'asticella. Come del resto ha spiegato lui stesso all'agenzia AdnKronos: "Ho deciso di intitolare l'album Viceversa perché, a fine lavoro, mi sono accorto che c'era una sorta di filo conduttore all’interno del mio disco che è ben rappresentato dal messaggio del brano che ho portato sul palco dell’Ariston. Ossia il tentativo di capire chi sono in un confronto tra la dimensione intima e la collettività in un inevitabile equilibrio a cui aspiro".

Alle 17.30 oggi, nel giorno di San Valentino, Gabbani sarà alla Mondadori di Torino. Seguirà un tour instore per la presentazione del lavoro: 15 febbraio, Carrara (Teatro Animosi, ore 15.30); 17 febbraio, Milano (Mondadori Duomo, ore 17.30); 18 febbraio, Padova (Feltrinelli, ore 18); 19 febbraio, Bologna (Mondadori, ore 17.30); 20 febbraio, Roma (Discoteca laziale, ore 18); 21 febbraio, Chieti (Centro Commerciale Abruzzo, ore 17.30); 22 febbraio, Napoli (Feltrinelli, ore 17); 23 febbraio, Valmontone (Valmontone Outlet, ore 16); 24 febbraio, Firenze (Feltrinelli Red, ore 18); 25 febbraio, Genova, Feltrinelli (ore 18); 26 febbraio, Catania (Feltrinelli, ore 18); 27 febbraio, Palermo (Feltrinelli, ore 18).

L'8 ottobre 2020, infine, è già cerchiato di rosso nel calendario di Francesco Gabbani. Quel giorno sarà all'Arena di Verona per un grande live in cui ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera e ovviamente eseguirà i brani del nuovo cd, Viceversa.