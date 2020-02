Video Achille Lauro, in arrivo il videoclip di Me ne frego? Annuncio su Instastories e immagini di Rolls Royce

Achille Lauro pronto a rilasciare il video ufficiale di Me ne frego? Lo fanno intendere le sue Storie Instagram. Il cantautore che ha lasciato di stucco il pubblico del Festival di Sanremo, avvisa: "In arrivo il nuovo mondo, prima però vorrei rivivere con voi alcuni brani che hanno segnato il nostro percorso". E seguono pezzi di videoclip di alcune delle canzoni più note di Achille Lauro. Naturalmente l'ultima è Rolls Royce, quella con cui si presentò all'Ariston e al grande pubblico nel 2019. Immagini riprese a un suo spettacolo live, mentre interagisce e canta insieme ai fan. Il video è aperto dall'ormai famosa frase di Marilyn Monroe: "Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce", poi immagini e musica. Il video si chiude con un altro messaggio "In copertina quattro icone: James Dean, la gioventù sregolata, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix, simbolo di libertà assoluta, e Elvis che è sicuramente l'artista che più ha contaminato la mia musica negli ultimi anni". Qui finiscono le Instastories. E ovviamente inizia l'attesa dei fan.

Gi.S.

