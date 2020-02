I Pinguini Tattici Nucleari incontrano i fan in attesa del tour. Tutte le date dei concerti nei palasport

Dal palco del Festival di Sanremo alle principali città italiane. Si intitola Fuori dall'Hype Ringo Starr instore tour l'iniziativa grazie alla quale i Pinguini Tattici Nucleari, terzi sul palco dell'Ariston, saluteranno i fan e proporranno il loro disco, uscito negli store e su tutte le piattaforme digitali lo scorso sette febbraio. Disco che naturalmente contiene Ringo Starr, il brano che ha conquistato il terzo gradino del podio dell'Ariston, oltre alle nuove versioni di Irene e Cancelleria e altri due pezzi inediti: Bergamo e Ridere.

I Pinguini stanno vivendo un momento magico, non solo per il "bronzo" di Sanremo, ma anche per il risultato che sta ottenendo la canzone. Ringo Starr, infatti, primeggia nella top 50 di Spotify ed è tra le canzoni più ascoltante in radio. Cinque le tappe dell'instore tour. Il 12 febbraio alle 18.30 alla Feltrinelli di Milano in piazza Piemonte e nei prossimi giorni Feltrinelli Porta Nuova a Torino; Feltrinelli Piazza Ravegnana a Bologna; Feltrinelli piazza della Repubblica a Firenze e infine Roma, Feltrinelli via Appia. Incontri con i fan, in cui fioccheranno selfie e autografi. A fine mese il tour nei palazzetti dello sport. Al momento le date sono otto: 27 febbraio Pordenone (Palasport Forum), 2 marzo Padova (Kioene Arena), 3 marzo Firenze (Nelson Mandela Forum), 6 marzo Roma (Palazzo dello Sport), 12 marzo Casalecchio di Reno (Unipol Arena), 14 marzo Montichiari (PalaGeorge), 16 marzo Torino (Pala Alpitour) e infine 19 marzo Assago (Mediolanum Forum). Biglietti a partire da 29 euro e prevendita che sta andando a gonfie vele.

Giuseppe Silvestri