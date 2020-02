Video Belen Rodriguez fa palestra insieme ad Arisa e la incita: "Dai, brava!"

"Brava Arisa! Bravaaaa". Ad urlare è Belen Rodriguez. La cantante e la showgirl sono in palestra insieme e l'argentina incita Arisa durante un esercizio. Anche lei ha scelto la personal trainer Ioana Dunica, la stessa della modella. E Belen posta il video degli esercizi. Successivamente pubblica altre immagini in cui si riprende allo specchio ed è soddisfatta del risultato di tanti sforzi fisici. Poco dopo Arisa, invece, posta un lungo video in cui attacca frontalmente gli haters che l'hanno criticata per il suo fisico: "Io sono fatta così. Ho la pancia, ho le cosce, non mi trucco: se non vi vado bene cambiate profilo".

