Video Il chitarrista di Achille Lauro torna a casa. Boss Doms mezzo nudo: grigia Milano non mi sei mancata

Il ritorno a casa di Boss Doms dopo il Festival di Sanremo. Edoardo Manozzi (questo il suo nome fuori dal mondo dello spettacolo), protagonista con Achille Lauro delle chiacchierate performance sul palco dell'Ariston, si sveglia a Milano e mezzo nudo pubblica subito un video sul suo profilo Instagram. "Buongiorno Milano, devo dire che questo grigio non mi era mancato per niente. Per niente". Poi un bacio alla telecamera e lingua fuori dalla bocca. Milano non gli è mancata, gli è mancata moltissimo, invece, sua figlia Mina. Subito dopo, infatti, posta un secondo video in cui gioca affettuosamente con la piccolina avuta dalla moglie Valentina Pegorer.

