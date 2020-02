Arisa si scaglia contro gli haters: "Ho pancia, gambe e sono senza trucco? Se non vi piaccio cambiate profilo"

Durissimo sfogo di Arisa sul suo profilo Instagram. La bravissima cantante se la prende con gli haters, gli odiatori, che criticano il suo fisico. Arisa affida alle sezione storie il suo monologo. "Molti di voi mi scrivono: 'ma non ti vergogni? Ti fai vedere sempre in questo modo, senza trucco, non sei mai in forma perfetta'...". E attacca: "Mi dispiace offendere il vostro senso di bellezza, ma io sono come sono. Se non sono di vostro gradimento, cambiate profilo". E ancora: "Vi comportate male non solo nei miei confronti, ma di tutte le persone che sono persone. L'essere persona va al di là della bellezza del momento. Essere persona significa essere come si è. Cioè ho la pancia, ho il c..o, ho le gambe... La voce vi piace? Io faccio la cantante, questo vi deve piacere. Nient'altro...".