Alessia Marcuzzi, il video bollente che esalta il lato B. Piroetta birichina in costume da bagno

Alessia Marcuzzi è a Dubai ed è protagonista della campagna di Marks & Angels, nota azienda che produce borse. Shooting fotografici e video per la nuova collezione di accessori. La showgirl e presentatrice naturalmente utilizza il suo profilo Instagram, seguito da ben 4,6 milioni di follower, per pubblicare le immagini. E c'è un video che fa letteralmente impazzire i fan. Alessia indossa soltanto un sensuale costume da bagno e una borsa nera e si concede per alcuni secondi una passeggiata in piena libertà, con tanto di piroetta che mette in bella mostra il suo lato B, particolarmente apprezzato da suoi numerosi follower.

Guarda anche Isola dei famosi 2020, primi nomi