Video Festival di Sanremo, telefonata tra Morgan e Red Ronnie alle 5 del mattino: "Ecco la verità su Bugo"

Festival di Sanremo. Sono quasi le 5 della notte. Red Ronnie ha appena pubblicato sui suoi profili social quella che ritiene essere la verità del litigio tra Morgan e Bugo, costato l'esclusione dai due dal festival. Decide di chiamare Morgan. Videoregistra la telefonata che poi pubblica sui social, accompagnandola con un lungo post.

"Ho videoregistrato questa telefonata con Morgan dopo tutto il casino che ha combinato al Festival di Sanremo con Bugo che ha abbandonato il palco. L’ho chiamato dopo aver pubblicato sulla mia pagina Facebook un video fatto appena ho visto quanto successo sul palco dell’Ariston. Morgan, dopo aver visto questo mio video-racconto, mi ha scritto: “Sei sempre stato un grande e continui imperterrito ad essere lucido, didattico, giusto e sensibile. Non sai quanta stima ho di te, o forse lo sai. Ma non smetterò mai di dirlo. Ca..o Gabriele grazie perché ragioni”.

Poi, in un messaggio successivo, mi ha scritto: “Diciamo così: gliele ho cantante”.

A questo punto gli ho telefonato, videoregistrando la chiamata. Lui mi ha autorizzato a pubblicarla. Morgan racconta di come Bugo non avesse più rapporti con lui. La strategia era di far sì che Morgan abbandonasse il Festival esasperato, così Bugo sarebbe rimasto in gara da solo. Vale la pena davvero ascoltare la telefonata integrale perché c'è dentro tutta la passione per la musica che oggi è rara trovare in show televisivi, per non parlare delle radio".

Leggi anche Sgarbi sta dalla parte di Morgan