Video Festival di Sanremo, Red Ronnie: "Ecco cosa è successo davvero tra Morgan e Bugo"

Festival di Sanremo. E' la notte del litigio tra Morgan e Bugo con quest'ultimo che lascia il palco dell'Ariston e causa la squalifica della coppia. Tutti cercano di capire cosa è successo. Tra loro c'è anche Red Ronnie che riceve un lungo messaggio da Morgan. Fa le sue verifiche, poi pubblica sul suo profilo Instagram un lungo video (con tanto di messaggio) per cercare di ricostruire l'intera vicenda.

"Cos’è successo tra Mogan e Bugo? Perché sono stati squalificati dal Sanremo 2020? Come mai Bugo ha abbandonato il palco? Sono le 3 di notte passate quando scrivo questo articolo dopo aver registrato il video allegato. I problemi sono nati con le prove di “Canzone per te” che dovevano presentare nella serata delle cover. Morgan mi ha mandato un lunghissimo e disordinato messaggio via Whatsapp, evidentemente buttato giù di getto dove parla di boicottaggi, di spartiti scambiati e di un'orchestra che non riusciva a provare con quel caos di spartiti. Morgan denuncia sabotaggi e lamenta l’arrabbiatura di Bugo e l'abbandono dei discografici. Alla fine riesce a fare una prova veloce e i problemi si sono visti nell’esibizione serale al Festival dove Morgan ha deciso di dirigere lui l’orchestra. Io ho mandati tutto quello che mi ha scritto Morgan a un grande musicista che mi ha risposto (leggo il suo commento nel video). Stasera stavo lavorando sulla puntata di lunedì prossimo del Barone Rosso. Alla mia sinistra avevo il computer grande che mandava Sanremo con l’audio in sottofondo. Lo alzavo solo quando sentivo che annunciavano un artista che mi interessava. Così ho fatto per vedere quello che avrebbero combinato Bugo e Morgan. Immediatamente ho capito che Morgan non stava cantando il testo della canzone, ma una cosa che aveva scritto contro Bugo: “Le brutte intenzioni e la maleducazione. La tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine e la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Cerco di compiere una forma d’arte. Ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo se sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro…”. A questo punto Bugo ha preso i fogli e se n’è andato. Tutto si ferma. Caos. Questa rimane la più bella performance del Festival di Sanremo 2020, che graffia indelebilmente un'edizione contestatissima. A poco contano i numeri di audience. Solo agli affari, ma non alla musica. Mi dispiace solo per una cosa: erano amici e quando vedi finire un'amicizia non è mai bello". Non è finita qui, poco dopo Red Ronnie ha avuto una lunga telefonata proprio con Morgan.