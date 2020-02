E' Achille Lauro il vincitore morale della settantesima edizione del Festival di Sanremo? Forse. Ne è convinta buona parte della critica, ma anche sui social l'eccentrico cantautore, nato a Verona e cresciuto a Roma, miete consensi per come ha interpretato i frenetici giorni sanremesi. Perché Lauro De Marinis, questo il suo vero nome, sul palco non ha portato un semplice pezzo, pur bello e che ascolteremo fino alla noia sulle radio di tutto il Paese, ma anche teatralità e messaggi forti, inizialmente recepiti un po' a fatica dal compassato pubblico dell'Ariston che però man mano è cresciuto, come il brano Me ne frego, e alla fine probabilmente avrebbe voluto la canzone tra le primissime, visto che ha accolto con bordate di fischi la lettura della classifica che ha decretato l’ottavo posto, dietro a interpretazioni che saranno dimenticate nel giro di qualche mese. Achille Lauro no. Questo suo secondo Sanremo segna l'altra mezza svolta della carriera, dopo quella della partecipazione 2019, quando si presentò con l'irriverente Rolls Royce.

Il cantautore l'aveva detto dopo la giornata di martedì, quando aveva fatto gridare allo scandalo togliendosi la tunica bordata d'oro con cui si era presentato in scena e rimanendo vestito con una tutina striminzita, attillata e semitrasparente. "E solo la prima di quattro performance molto particolari. Le sorprese sono appena cominciate", aveva dichiarato. Alla spoliazione di San Francesco è seguito il ritorno sulle scene di Ziggy Stardust e sono bastati pochi secondi per capire che non si trattava di un atto di presunzione, coltivato paragonandosi a David Bowie, ma dell'omaggio a un artista che ha condizionato per decenni la storia della musica e in parte anche quella della società, soprattutto inglese.

Interpretare la marchesa Luisa Casati Stampa è stata probabilmente la scelta più ambiziosa, quella che ha spinto migliaia di italiani ad andare a cercare su google chi era la nobildonna, insofferente alle regole, musa ispiratrice di decine di artisti, scandalosa amante di Gabriele D'Annunzio: un vero e proprio simbolo di libertà. C'era una immensa attesa per la serata conclusiva e quando Achille Lauro è spuntato in cima alla scalinata, vestito da Elisabetta I Tudor, il messaggio è stato chiaro. E' la regina Vergine, quella della libertà personale assoluta, capace di regnare quasi 45 anni resistendo alle pressioni maschili, agli obblighi regali del matrimonio e del concepimento di un erede. Non a caso sul suo profilo Instagram il cantautore scrive "Vergine sposa della patria, del popolo, dell'arte e difensore della libertà. Che Dio ci benedica". E il bacio al chitarrista Boss Doms, un'altra trovata teatrale tra due vecchi amici entrambi sentimentalmente legati a ragazze, simboleggia il gesto sferzante di una donna (la regina) che ama chi vuole, senza obblighi, senza costrizioni. Nell'epoca di un femminicidio a settimana, è un messaggio inequivocabile.

Achille Lauro ha dato vita ad uno show tutto suo dentro uno show collettivo. E le performance di scena non devono far passare in secondo piano il pezzo. Me ne frego - che non ha alcun legame con lo slogan che fu - è un inno a vivere la vita a pieno, senza timori, senza barriere, senza compromessi, senza steccati, senza dimenticare che tutto in fondo gira intorno all'amore: "St'amore è panna montata al veleno. Ne voglio ancora". Un brano in cui domina il rock, ma che non fa a meno dell'electrodance; che ricorda i ritmi degli anni finali del secolo scorso, riletti con efficacia e intensità. Insomma un bel brano, destinato a diventare uno dei punti di riferimento della produzione dell'artista, così come è stato per Rolls Royce o per l'ancora più bella C'est la vie. Dunque torniamo all'inizio. Achille Lauro vincitore morale del Festival? No, va bene così. Anzi va meglio. La storia di Sanremo è punteggiata di artisti che hanno partecipato senza vincere, diventando poi stelle di storica grandezza della musica italiana: Luigi Tenco e Vasco Rossi, due nomi su tutti. Ovviamente per ora il paragone è irriverente. Ma la direzione è giusta. E solo il tempo saprà dirci se Achille Lauro è in grado di seguirla.

