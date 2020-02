Sanremo 2020, è il Festival dei baci: da Fiorello e Tiziano Ferro ad Achille Lauro e Boss Doms VIDEO

Festival di Sanremo 2020 in archivio. Ma non le polemiche e i momenti da ricordare per quella che è stata una kermesse da record di ascolti.

Non solo la musica ma anche i baci hanno animato il 70° festival di Sanremo: una lunga sequenza che ha attraversato tutte le serate: dal gesto di pace tra Fiorello e Tiziano Ferro alla suggestiva immagine di Achille Lauro col chitarrista Boss Doms. Un bacio nell'esibizione della finale, ieri, sabato 8 febbraio. Achille Lauro non è nuovo a questa scena, ma certo questa volta non è stato il solo ad esibirla.

A cura di Serena Console