Video Festival di Sanremo, il tributo del vincitore Diodato a Fabrizio De André: Amore che vieni, amore che va

Diodato non si è limitato a vincere la 70esima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus e Fiorello. L'artista all'Ariston ha letteralmente fatto incetta di premi. Suo il premio della critica Mia Martini assegnato dai giornalisti della sala stampa. Ha totalizzato 46 voti. Al secondo posto Tosca con 27 preferenze, poi Rancore a 17. Stessa scelta per la sala stampa di radio, tv e web Lucio Dalla che ha assegnato a Diodato 25 voti. Al secondo posto Gabbani (15 voti) poi i Pinguini Tattici Nucleari (13). Negli anni passati Diodato è stato protagonista di un vero e proprio tributo a Fabrizio De André reinterpretando Amore Che Vieni, Amore Che Vai: guarda il video.