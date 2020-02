Sanremo 2020, Fiorello fa un video dietro le quinte: "Ho tolto 100 mila spettatori al Festival"

Fiorello in diretta in televisione e dietro le quinte di Sanremo. Al Festival di Sanremo 2020, nella serata finale di sabato 8 febbraio, ecco Fiorello apparire su Instagram: "Ho tolto centomila spettatori al Festival!". Rosario Fiorello in diretta sul suo profilo Instagram dietro le quinto del Festival di Sanremo 2020, più di centomila spettatori collegati sul social network.

Fiorello è stato uno dei grandi protagonisti dell'edizione numero 70 della kermesse canora cominciata il 4 febbraio per concludersi con una lunghissima finale sabato sera. Una edizione che ha fatto il pieno di artisti.

(courtesy Instagram rosario_fiorello Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it)