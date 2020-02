Video Festival di Sanremo, diletta copre il seno con l'asciugamano e svela: ecco chi ha gestito le mie storie

"Volevo sapere se questi giorni vi sono piaciute le mie storie dal Festival di Sanremo". Lo chiede ai suoi fan e ai suoi sei milioni di follower Diletta Leotta (impegnata nella serata finale del festival della musica italiana al teatro Ariston) dal suo profilo Instagram. Diletta posta un video in cui copre il prosperoso seno con un asciugamano e svela chi l'ha affiancata nella gestione del suo profilo social in queste intense giornate di lavoro. "E' tutto merito suo: Giorusso. The best in the world". Gio Russo si definisce Live Content Director e dal suo profilo Instagram promette: "Trasformo l’ordinario in straordinario".

