Festival di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini: sexy sipario in camera prima del palco dell'Ariston Video

Elettra Lamborghini si prepara per l'ultima serata del Festival di Sanremo 2020. La bella ereditiera sta per cantare nella finale della kermesse canora e nel tardo pomeriggio di sabato 8 febbraio, si trova nella camera dell'hotel di Sanremo dove si prepara per il trasferimento all'Ariston per l'appuntamento condotto da Amadeus.

Per approfondire leggi anche: Elettra Lamborghini senza biancheria intima sul palco:la rivelazione su Instagram

Elettra Lamborghini, sempre molto social, posta sul proprio account Instagram, una serie di video dove - nelle storie - si veste per la serata e canta insieme al suo staff. Siparietti simpatici dove Elettra appare sempre sexy e provocante.