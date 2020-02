Video Elisabetta Gregoraci, compleanno speciale.Ecco come racconta i suoi primi 40 anni

Festa di compleanno speciale per Elisabetta Gregoraci che sabato 8 febbraio ha compiuto 40 anni. La showgirl calabrese si regala un video su Instagram con i momenti più belli della sua vita: foto in cui appare al massimo della forma, sensuale a romantica o in cui è in compagnia del figlio Nathan Falco nato dal matrimonio con Flavio Briatore, con cui è rimasta in buoni rapporti nonostante la fine dell'amore. E' entrata nel mondo dello spettacolo giovanissima quando, a soli 17 anni, era stata eletta Miss Calabria. Da allora ha partecipato a molti programmi Rai e Mediaset conservando sempre un sorriso accattivante e super sensuale.