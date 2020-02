Video Festival Sanremo 2020, Diletta Leotta sexy in intimo uomo si prepara per la serata finale all'Ariston

Festival di Sanremo 2020, Diletta Leotta sexy anche in abbigliamento intimo da uomo si prepara per la serata finale all'Ariston. Il video postato su Instagram. "Amici, mi sto preparando per questa sera, sto studiando tutto", dice mentre viene pettinata e truccata. Tutto lascia presagire che anche questa sera sarà bella da togliere il fiato. Leotta, che nella prima serata della kermesse sanremese affiancava Amedeus nella conduzione, aveva fatto discutere per il suo monologo sulla bellezza e su come l'aspetto esteriore non sia né una colpa né un vanto ma soprattutto è temporaneo. Erano piovute critiche da più parti tanto che era dovuta intervenire anche la mamma per difenderla dall'assalto social.