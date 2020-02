Video Belen Rodriguez non conosce fatica: ancora duri esercizi in palestra agli ordini di Ioana Dunica

Belen Rodriguez è una vera e propria macchina da guerra quando si tratta di palestra, esercizi ginnici, fatica fisica. Ancora una volta la splendida showgirl e modella argentina pubblica sul suo profilo Instagram un video mentre si allena agli ordini della sua personal trainer, Ioana Dunica. Belen dimostra di essere a proprio agio, anche se gli esercizi sono impegnativi perché richiedono anche una buona dose di equilibrio. Come spesso accade, i video del lavoro in palestra finiscono sul profilo Instagram della showgirl, a disposizione dei 9,2 milioni di follower. Negli ultimi giorni Belen si sta dedicando in particolare alla promozione di abbigliamento intimo e costumi da bagno.

