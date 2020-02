Video Il Festival di Sanremo si ferma, il pubblico canta in coro Albachiara per fare gli auguri a Vasco Rossi

Il Festival di Sanremo che per qualche minuto si ferma, il pubblico dell'Ariston che intona Albachiara per fare gli auguri a Vasco Rossi (68 anni il 7 febbraio), come migliaia di fan e artisti di tutto il Paese. E' accaduto venerdì sera durante la kermesse della canzone italiana. Beatrice Antolini, che dirigeva l'orchestra in occasione del brano cantato da Achille Lauro e che fa parte della band del Comandante, inquadrata dalle telecamere, ha mostrato un cartello: Auguri Vasco. Subito dopo il brano, è stato Amadeus a mandare un messaggio affettuoso al Blasco. Immediatamente è intervenuto Fiorello che ha iniziato a intonare Albachiara e incredibilmente tutto il pubblico del teatro ha cantato con lui in diretta Rai. Vasco ha poi pubblicato i video sui suoi profili social.

