Video Il compleanno di Vasco Rossi, pioggia di auguri da cantanti e personaggi dello spettacolo

Pioggia di auguri per Vasco Rossi che il 7 febbraio ha compiuto 68 anni. Il rocker di Zocca sta trascorrendo qualche giorno a Los Angeles, ma i suoi social sono stati presi letteralmente d'assalto non solo dai fan ma anche da tanti altri protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo. In diversi casi si tratta di video che il Blasco a sua volta ha ripubblicato sui suoi profili. Fiorello, Vincenzo Mollica e i giornalisti impegnati al Festival di Sanremo, Dario Ballantini, Junior Cally, Max Pezzali, Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi, Irene Grandi, Negrita, Francesco Gabbani sono soltanto alcuni dei personaggi che hanno inviato gli auguri al numero uno del rock italiano.

