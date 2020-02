Morgan canta "per fare un albero ci vuole un fiore". Il video inedito del concerto in Umbria

Video riproduzione riservata

Ci vuole un fiore. La famosa filastrocca di Gianni Rodari, musicata e cantata da Sergio Endrigo, fu uno dei pezzi che Morgan eseguì in Umbria nel concerto del 2016. Il 3 settembre di quell'anno il cantautore fu protagonista di una esibizione al Parco di Carsulae di Terni dedicata proprio alla figura e alla musica di Sergio Endrigo, cantautore indissolubilmente legato alla città dell'acciaio dove è sepolto. Endrigo il Festival di Sanremo (di cui oggi Morgan è protagonista per la polemica con Bugo che ha abbandonato il palco dell'Ariston causando la squalifica della coppia) l'ha vinto nel 1968 con la splendida Canzone per te. Nel 1968 arrivò secondo con Lontano dagli occhi e nel 1970 terzo con L'arca di Noè. Nella serata delle cover Morgan e Bugo hanno riproposto proprio Canzone per te.

