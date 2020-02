Morgan, video inedito del concerto in Umbria dedicato a Sergio Endrigo: cambia le parole come a Sanremo 2020

Video riproduzione riservata

Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi, è da sempre uno dei personaggi sopra le righe della musica italiana. Il caso del Festival di Sanremo 2020 è soltanto l'ultimo di una lunga serie di episodi che hanno proiettato l'artista sulle cronache non solo per la sua musica. Va ad aggiungersi alla vicenda dello sfratto (la casa dove abitava è stata venduta all'asta nei mesi scorsi) o alle polemiche infinite sugli stupefacenti che gli costarono l'esclusione da Sanremo 2010 oppure a quelle legate ai talent show. Ma le qualità di musicista di Morgan non possono essere messe in discussione. Nato a Milano il 23 dicembre 1972, oltre ad essere un geniale cantautore, è un polistrumentista, compositore e scrittore. Il gruppo dei Bluvertigo, da lui fondato nel 1991, resta una delle più belle realtà musicali italiane della fine dello scorso secolo.

Era il 3 settembre del 2016 quando Morgan fu incredibile protagonista di un concerto al parco di Carsulae, in provincia di Terni, per ricordare la figura di Sergio Endrigo. L'artista deliziò i numerosi spettatori (seduti sull'erba del parco) offrendo uno spettacolo per gran parte improvvisato, in cui si alternò agli strumenti con una disinvoltura disarmante, cambiando al volo le parole dei pezzi di Endrigo, sovvertendo la scaletta, inventando, improvvisando. Una serata difficile da dimenticare per chi è amante della musica, anche se non propriamente suo fan. (Gi.S.)

Video riproduzione riservata