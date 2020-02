Festival di Sanremo 2020: il video di Bugo che abbandona il palco dell'Ariston per le parole di Morgan

Il colpo di scena arriva alle 1,45 nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2020: Bugo abbandona il palco durante l'esibizione con Morgan, che sorpreso interrompe la canzone e prova a 'inseguirlo'. Arriva di corsa Fiorello che chiede "cosa è successo?" e Morgan gli risponde "non so, Bugo se n'è andato". "E' un Festival incredibile, facciamolo finire stasera", suggerisce Fiorello per sdrammatizzare. "Io sai che farei, eleggerei il vincitore questa sera e domani non veniamo, chi se ne frega della pubblicità, avete il canone, vi basta quello". E poi chiosa: "Uno in meno, dai". Poi rivolto ad Amadeus: "Colpa tua, sei tu che li hai messi insieme". La gara va avanti tra la perplessità generale, mentre emerge che Bugo si sarebbe offeso per un verso cambiato da Morgan e rivolto a lui: "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa" e "Ringrazia il cielo sei su questo palco, questo di certo sono stato io". Poco dopo Amadeus ufficializza la squalifica: "Mi spiace ma è defezione, da regolamento li devo squalificare".