Dua Lipa grande ospite della quarta serata del Festival di Sanremo 2020: la giovanissima cantante inglese (classe 1995) di origini albanesi del Kosovo, si è esibita sul palco dell'Ariston con uno dei suoi successi "Don't start now" e un ballo sexy. L'artista ha raggiunto una fama ormai mondiale con 1 miliardo di visualizzazioni dei video delle sue canzoni ed è la star internazionale più nota del festival. Nel 2016 uscì la sua prima canzone di successo, "Hotter than Hell", poi inclusa nel suo primo disco, Dua Lipa, uscito nel 2017: ma più che altro, quel disco conteneva “New Rules”, che rese in breve tempo Dua Lipa una delle popstar più ascoltate del mondo. Poco prima della sua esibizione, standing ovation per Tiziano Ferro e i suoi successi.