Leo Gassmann vince la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Vai bene così". E' questo il primo verdetto della 70esima edizione del festival della musica italiana. Il figlio dell'attore Alessandro Gassmann - che aveva conquistato il Festival con "Vai bene così" a Sanremo Giovani - in semifinale, aveva superato Fasma (in gara con "Per sentirmi vivo") per un soffio, con il 50,1% dei consensi. Tecla, invece, ha avuto la meglio su Marco Sentieri (che concorreva con la canzone "Billy blu"), con un ampio 55% dei consensi. Nel verdetto finale della giuria, Gassmann ha prevalso con il 52,5% dei voti.