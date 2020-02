Video Belen Rodriguez si dà ai fornelli e cucina cena dietetica a base di funghi e verdure. Ecco cosa mangia

Belen Rodriguez si dà alla cucina. Non solo show, servizi fotografici sexy, lavoro da modella, duro allenamento in palestra e intense lezioni di tango per la bella argentina. Belen si cimenta anche ai fornelli e pubblica sul profilo Instagram il risultato del suo impegno. Zucchine, pomodorini, erba cipollina, carciofi e champignon le "materie prime" utilizzate per preparare una cena sana e dietetica. Belen commenta e specifica che è il suo pasto dopo l'allenamento "così ci sentiamo ancora meglio". Il risultato finale nell'ultima parte del video in cui filma la tavola apparecchiata. A funghi e verdure si aggiunge anche il riso, rigorosamente in bianco.

