Festival di Sanremo, il videoclip ufficiale di Piero Pelù. Dopo la kermesse il nuovo album Pugili Fragili

Piero Pelù ha pubblicato il videoclip ufficiale del brano che ha presentato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. La canzone si intitola Gigante e nella prima giornata hacollezionato oltre 200mila visualizzazioni. Fiorentino, classe 1962, Pelù è uno dei cantautori più affermati in Italia per ciò che concerne il rock alternativo e il pop rock. Ha al suo attivo la pubblicazione di dieci album, sei in studio, due live e altrettante raccolte. Dal 1980 al 1999 ha fatto parte dei Litfiba di cui è stato il principale autore dei testi e il frontman. Dopo aver lasciato il gruppo ha intrapreso la carriera da solista. Nel 2009 è stato ufficializzato il suo ritorno nella band che ha poi momentaneamente cessato la sua attività nel 2013. Per Piero Pelù è il primo Festival di Sanremo da artista in gara (altre due volte è stato ospite) e ha già annunciato la pubblicazione di Pugili fragili, primo album di inediti dal 2008.

