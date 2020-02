Festival di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini e Myss Keta si baciano sul palco: ecco quelli più famosi VIDEO

Non è stato nemmeno un vero bacio, ma appena accennato. Eppure il siparietto saffico tra Elettra Lamborghini e Myss Keta è uno dei momenti più cercati in Rete della terza serata del Festival di Sanremo 2020.

Ma l'ereditiera e la rapper milanese in mascherina non sono le uniche a stupire con delle effusioni sul palco. Le prime sono state nel lontano 2003 Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera, con un doppio bacio saffico che ha fatto storia. Dalla musica al cinema, anche Hollywood ha avuto dei "momenti di trasgressione", con Sandra Bullock che per ben due volte ha baciato sulle labbra due illustri colleghe: Meryl Streep e Scarlett Johansson.

Marisa Labanca