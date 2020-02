Video Vasco Rossi, compleanno rock numero 68: "Sono ancora qua". Ecco come era da bambino

"Eh già, sembrava la fine del mondo ma sono ancora qua". Utilizza una delle sue canzoni più note e amate Vasco Rossi per il suo 68esimo compleanno. Il rocker di Modena, infatti, oggi 7 febbraio taglia il traguardo, essendo nato lo stesso giorno del 1952. Ovviamente è sommerso dagli auguri dei suo fan, alcuni addirittura folli e lui sceglie il filmato per ringraziare. Il Comandante inizia la giornata pubblicando un breve video che ripercorre la sua vita attraverso le fotografie. Le immagini sono accompagnate da un post: "Evvivaaa. Grazie a tutti per la valanga di affetto. È già… Io sono ancora qua". Intanto continua a tenere d'occhio il Festival di Sanremo, dove è protagonista pur senza esserci.

