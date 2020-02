Video Martina Stella fatica in palestra, fisico da applausi ma quanta fatica!

L'inizio di giornata è duro per Martina Stella. Anche l'attrice come tante altre donne dello spettacolo si dedica ad intense sedute di palestra per curare il proprio fisico. Allenamenti intensi, come mostrano i video che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, senza dimenticare l'utilizzo dei pesi che la impegna un bel po' a giudicare dagli sforzi. Insomma non c'è soltanto il buongiorno sexy a cui ormai l'attrice ha abituato i suoi numerosi follower e fan, ma anche una buona dose di fatica "certificata". La pubblicazione delle immagini in palestra e delle sedute di allenamento è divenuta ormai una vera e propria moda a cui non si sottrae praticamente nessuna donna dello spettacolo, a partire da Belen Rodriguez.