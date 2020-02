Festival Sanremo 2020, i tweet più divertenti della terza serata: da Benigni, Ronaldo ad Achille Lauro Video

Va in archivio la terza serata del Festival di Sanremo 2020, quella del 6 febbraio dedicata alle cover con i 24 Big in gara sul palco delll'Ariston che si sono esibiti in duetti.

E c'è un mondo social che commenta quello che succede in televisione. Da Ronaldo 'power bank' ad Aleketa Vejsiu 'mitraglietta'. E poi tanta ironia anche sull'ingresso 'sobrio' di Roberto Benigni e su Achille Lauro travestito da David Bowie. Ccco i tweet più divertenti della terza serata del 70mo festival di Sanremo. Una carrellata di sorrisi per una kermesse canora che di certo non passa inosservata.

A cura di Sofia Gadici