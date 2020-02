Festival Sanremo 2020, Achille Lauro show: cover de Gli uomini non cambiano vestito da David Bowie VIDEO

Attesissima e non tradisce le aspettative l'esibizione di Achille Lauro (con Annalisa) nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2020.

L'artista dopo le polemiche seguite al suo look esibito nella prima serata, per questa terza serata di giovedì 6 febbraio si è travestendosi da David Bowie in versione Ziggy Stardust. Ha proposto una rivisitazione di "Gli uomini non cambiano". Una interpretazione che ha convinto. Una canzone splendida per due interpreti che hanno portato sul palco anche una scenografia originalissima. In linea con ciò che sul palco sono riusciti ad esprimere. Achille Lauro ancora grande protagonista della kermesse canora. Una conferma.