Video Sanremo, dietro le quinte sexy di Georgina Rodriguez: in sottoveste si mette il rossetto poi bacia i fan

La modella e showgirl Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, è stata senza dubbio una delle protagoniste della terza serata del Festival di Sanremo, presentato da Amadeus. Non solo è stata al gioco in occasione di tutte le scenette in tema calcistico su Juventus e Inter, ma sul palco del teatro Ariston ha fatto anche l'esordio da ballerina di tango con una esibizione lungamente applaudita dal pubblico. Ballo culminato con una vera e propria dichiarazione d'amore a CR7, visto che Georgina è scesa tra il pubblico per baciare il suo fidanzato a cui ha consegnato i fiori che aveva appena ricevuto da Amadeus. Ma Rodriguez era stata protagonista già prima del collegamento in diretta di Rai 1, dall'interno del suo camerino. Non ha perso l'occasione, infatti, per postare un video sulle storie del suo profilo Instagram. Ancora in sottoveste, si mette il rossetto poi manda un bacio sensuale ai suoi fan e follower.